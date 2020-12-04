Из-за пандемии выпускников школ могут освободить от ГИА

“Учитывая эпидемическую ситуацию, выпускников, которые в 2021 году завершают получение полного общего среднего образования, могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО”, — сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Подводя итоги обсуждения форматов проведения ВНО-2021 на заседании парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, которое состоялось 2 декабря, он отметил, что в УЦОКО было разработано несколько моделей проведения ВНО в 2021 году.

“Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО соискателей полного общего среднего образования. Сейчас в Центре определили приоритетной модель, при которой государственная итоговая аттестация для лиц, которые в 2021 году завершают получение полного общего среднего образования, будет происходить по выбору выпускника — или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий), или в форме ВНО”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно для лиц, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенными регламентами проведения тестирования.

“В случае принятия указанной модели выпускники, которые пожелают сдать ГИА в учебном заведении, должны подать соответствующее заявление в свое заведение. При этом результаты ГИА будут установлены всем выпускникам, которые завершают получение полного общего среднего образования”, — указано в сообщении.

По словам Валерия Бойко, в случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований.

“Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство из числа учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА”, — добавил Бойко.

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Глава Украинского центра оценивания качества образования отметил, что в соответствии с действующим законодательством прохождение ГИА уровня полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должно обязательно осуществляться в форме ЕГЭ, кроме случаев, определенных законодательством.

“В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые будут нормировать возможность проведения в 2021 году ГИА уровня полного общего среднего образования не только в форме ВНО”, — отметил Бойко.

Указано, что к рассмотрению этого вопроса парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций вернется в первой половине марта, когда будет больше информации об эпидемиологической ситуации в стране. В случае положительного решения профильный комитет будет рекомендовать парламенту проект соответствующих законодательных изменений.

Как сообщал УНН, в МОН представили ГОСТ базового среднего образования. Также напомним, в 2021 году вторым обязательным предметом ГНА станет математика.