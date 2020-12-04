Через пандемію випускників шкіл можуть звільнити від ДПА

“Зважаючи на епідемічну ситуацію, випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть звільнити від обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО”, — повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Підбиваючи підсумки обговорення форматів проведення ЗНО-2021 на засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, що відбулося 2 грудня, він відзначив, що в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році.

“Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти. Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника — або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що водночас для осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено у встановлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

“У разі ухвалення зазначеної моделі випускники, які виявлять бажання скласти ДПА в закладі освіти, мають подати відповідну заяву до свого закладу. При цьому результати ДПА будуть встановлені всім випускникам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти”, — вказано у повідомленні.

За словами Валерія Бойка, у разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань.

“Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА”, — додав Бойко.

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Очільник Українського центру оцінювання якості освіти наголосив, що відповідно до чинного законодавства проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО, окрім випадків, визначених законодавством.

“У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО”, — зазначив Бойко.

Вказано, що до розгляду цього питання парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій повернеться в першій половині березня, коли буде більше інформації про стан епідемічної ситуації в країні. У разі позитивного рішення профільний комітет рекомендуватиме парламенту проект відповідних законодавчих змін.

Як повідомляв УНН, у МОН представили держстандарт базової середньої освіти. Також нагадаємо, у 2021 році другим обов’язковим предметом ДПА стане математика.