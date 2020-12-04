Через пандемію випускників шкіл можуть звільнити від ДПА

ukru
03:38 • 56256 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 97669 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 107255 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 90138 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108549 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 83762 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101447 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117884 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145294 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184612 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 43696 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 33218 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 26655 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 53934 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 64049 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 82379 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318545 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251909 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 345454 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 73719 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112396 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112923 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109755 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123170 перегляди
Актуальне
Через пандемію випускників шкіл можуть звільнити від ДПА

Через пандемію випускників шкіл можуть звільнити від ДПА

Київ • УНН

 • 14739 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Через пандемією COVID-19 випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть звільнити від обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. Про це повідомляє УНН з посиланням на освіта.ua.

“Зважаючи на епідемічну ситуацію, випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть звільнити від обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО”, — повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Підбиваючи підсумки обговорення форматів проведення ЗНО-2021 на засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, що відбулося 2 грудня, він відзначив, що в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році.

“Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти. Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника — або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям показали різницю між ДПА та ЗНО з мови і літератури

Зазначається, що водночас для осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено у встановлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

“У разі ухвалення зазначеної моделі випускники, які виявлять бажання скласти ДПА в закладі освіти, мають подати відповідну заяву до свого закладу. При цьому результати ДПА будуть встановлені всім випускникам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти”, — вказано у повідомленні.

За словами Валерія Бойка, у разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань.

“Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА”, — додав Бойко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий банк готовий профінансувати проект щодо удосконалення вищої освіти в Україні — МОН

Очільник Українського центру оцінювання якості освіти наголосив, що відповідно до чинного законодавства проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО, окрім випадків, визначених законодавством.

“У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО”, — зазначив Бойко.

Вказано, що до розгляду цього питання парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій повернеться в першій половині березня, коли буде більше інформації про стан епідемічної ситуації в країні. У разі позитивного рішення профільний комітет рекомендуватиме парламенту проект відповідних законодавчих змін.

Як повідомляв УНН, у МОН представили держстандарт базової середньої освіти. Також нагадаємо, у 2021 році другим обов’язковим предметом ДПА стане математика.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79