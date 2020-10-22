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Українцям показали різницю між ДПА та ЗНО з мови і літератури

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На ЗНО та ДПА з української мови та літератури відноситься однакова кількість завдань, але результати переводять в різні бали для оцінювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, якщо порівнювати оцінювання з української мови, то за 150 хв як на ЗНО так і на ДПА потрібно виконати 40 завдань, за які нараховується 75 балів. На ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів, на ЗНО у 100-200 балів.

ЗНО з української мови та літератури містить 67 завдань, за які можна отримати 116 балів. На їх виконання відводиться 210 хвилин.

Нагадаємо, у четвер, 15 жовтня, опубліковано наказ Міністерства освіти і науки про затвердження Умов прийому на наступний рік. Відповідно до документа основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні.

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