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Світовий банк готовий профінансувати проект щодо удосконалення вищої освіти в Україні - МОН

Світовий банк готовий профінансувати проект щодо удосконалення вищої освіти в Україні - МОН

Київ • УНН

 • 13067 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Світовий банк підтвердив свою готовність надати фінансування та проект “Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів”. Наразі тривають експертизи у Мінфіні, передає УНН із посиланням на МОН.

“Світовий банк підтвердив готовність надати підтримку й фінансування проектної пропозиції Міністерства освіти і науки України спільно з Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР) — “Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що метою є створення умов для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні, а саме:
• забезпечення відповідності навичок та знань випускників закладів вищої освіти очікуванням роботодавців, вимогам ринку праці та суспільства в цілому;
• підвищення ефективності використання бюджетних коштів в освітньому секторі;
• підвищення суспільної довіри до системи вищої освіти в цілому;
• подолання довгострокових наслідків, пов’язаних із поширенням COVID-19 та запровадження методів навчання й викладання із застосуванням технологій дистанційного навчання.

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“У результаті реалізації проекту передбачається підтримка реформи, спрямованої на надання фінансової автономії закладам вищої освіти та зміна підходів до управління ними, зокрема, реалізація ЗВО всіх видів автономії, передусім фінансової, зміна підходів щодо управління, наприклад, запровадження системи ключових показників ефективності в структурі контрактів із керівниками ЗВО”, — додали в МОН.

Наразі Міністерством фінансів проводиться експертиза проектної пропозиції, після якої продовжиться переговорний процес на міжнародному рівні щодо імплементації цього проекту.

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