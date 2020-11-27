Всемирный банк готов профинансировать проект по совершенствованию высшего образования в Украине - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Всемирный банк подтвердил свою готовность предоставить финансирование и проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов". Сейчас продолжаются экспертизы в Минфине, передает УНН со ссылкой на МОН.
"Всемирный банк подтвердил готовность оказать поддержку и финансирование проектного предложения Министерства образования и науки Украины совместно с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) - "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что целью является создание условий для повышения эффективности, качества и прозрачности высшего образования в Украине, а именно:
• обеспечение соответствия навыков и знаний выпускников высших учебных заведений ожиданиям работодателей, требованиям рынка труда и общества в целом;
• повышение эффективности использования бюджетных средств в образовательном секторе;
• повышение общественного доверия к системе высшего образования в целом;
• преодоление долгосрочных последствий, связанных с распространением COVID-19 и внедрение методов обучения и преподавания с применением технологий дистанционного обучения.
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"В результате реализации проекта предполагается поддержка реформы, направленной на оказание финансовой автономии заведениям высшего образования и изменение подходов к управлению ими, в частности, реализация ЗВО всех видов автономии, прежде всего финансовой, изменение подходов к управлению, например, введение системы ключевых показателей эффективности в структуре контрактов с руководителями ЗВО", - добавили в МОН.
Сейчас Министерством финансов проводится экспертиза проектного предложения, после которой продолжится переговорный процесс на международном уровне по имплементации этого проекта.