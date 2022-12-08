Из-за гололеда в Мариуполе "застрял" военный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Из-за гололеда во временно захваченном Мариуполе почти полностью парализовано движение военного транспорта. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Военные последствия гололедицы в Мариуполе. Движение военного транспорта почти полностью парализовано. Единичные топливозаправщики пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. Все остальное в состоянии коллапса. Пожалуй, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогло бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", – написал Андрющенко.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий "зашкаливает".