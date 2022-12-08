Из-за гололеда в Мариуполе "застрял" военный транспорт

Цитата

"Военные последствия гололедицы в Мариуполе. Движение военного транспорта почти полностью парализовано. Единичные топливозаправщики пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. Все остальное в состоянии коллапса. Пожалуй, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогло бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", – написал Андрющенко.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий "зашкаливает".