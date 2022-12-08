Через ожеледицю у Маріуполі "застряг" військовий транспорт

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"Військові наслідки ожеледиці в Маріуполі. Рух віськового транспорту майже повністю паралізовано. Поодинокі паливозаправники намагаються прорватися через крижане місто в напрямку Запоріжжя. Все інше в стані колапсу.

Мабуть, за це варто оголосити подяку колобарантам в Маріуполі. Таку диверсію не зміг би організувати ані спротив, ані HIMARS", – написав Андрющенко.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти нічим не посипають слизьку дорогу, тому кількість аварій "зашкалює".