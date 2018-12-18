Из-за обвала породы на шахте погиб горняк
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время обвала на глубине более тысячи метров на шахте Торецка погиб горняк. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"Вчера, 17 декабря, в 19:45 в Торецкое отделение полиции поступило сообщение об аварии на местной шахте. На горизонте больше километра произошел обвал породы, в результате чего на рабочем месте был застигнут забойщик 1969 года", – отметили в полиции.
В ходе спасательных мероприятий тело мужчины подняли на поверхность. Остальные семь горняков, которые работали на участке, самостоятельно покинули место аварии.
Предварительно происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Напомним, на шахте "Центральная" в Донецкой области произошел выброс угля. В результате один горняк погиб, а другой попал в больницу с травмой таза.