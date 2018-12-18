Через обвал породи на шахті загинув гірник
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час обвалу на глибині понад тисячу метрів на шахті Торецька загинув гірник. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"Вчора, 17 грудня, о 19:45 до Торецького відділення поліції надійшло повідомлення про аварію на місцевій шахті. На горизонті більше кілометра трапився обвал породи, внаслідок чого на робочому місці був застигнутий забійник 1969 року народження", – зазначили у поліції.
У ході рятувальних заходів тіло чоловіка підняли на поверхню. Решта сім гірників, які працювали на ділянці, самостійно покинули місце аварії.
Попередньо подію кваліфікували за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Нагадаємо, на шахті "Центральна" у Донецькій області стався викид вугілля. У результат один гірник загинув, а інший потрапив до лікарні з травмою тазу.