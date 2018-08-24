Из-за обстрелов Торецк остался без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В результате сегодняшних боевых действий город Торецк остался без водоснабжения. Об этом сообщил заместитель руководителя Военно-гражданской администрации города Торецк Сергей Винник на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В результате боевых действий 24.08.2018 года повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 будет прекращена подача воды абонентам. При поступлении дополнительной информации буду информировать", - написал он.
Напомним, В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
В результате боевых действий один военнослужащий погиб, двое ранены.