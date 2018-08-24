Через обстріли Торецьк залишився без води
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В результаті сьогоднішніх бойових дій місто Торецьк залишилося без водопостачання. Про це повідомив заступник керівника Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Сергій Винник на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"В результаті бойових дій 24.08.2018 року пошкоджена лінія електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2. Вода в місто Торецьк не надходить. О 20.00 буде припинено подачу води абонентам. При надходженні додаткової інформації буду інформувати", - написав він.
Нагадаємо, протягом поточної доби, з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 18 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши на окремих напрямках озброєння, заборонене мінських угодами.
У результаті бойових дій один військовослужбовець загинув, двоє поранені.