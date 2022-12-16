Из-за обстрелов не отменят ни одного поезда дальнего сообщения – глава УЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за российских обстрелов ни один поезд дальнего сообщения не будет отменен. Об этом в телеграме сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин, передает УНН.
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"Снова обстрелы, снова отключение электроснабжения, снова переходим на план "Б". Никакого поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", – написал Камышин.
Напомним
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков.