Из-за обстрелов не отменят ни одного поезда дальнего сообщения – глава УЗ

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"Снова обстрелы, снова отключение электроснабжения, снова переходим на план "Б". Никакого поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", – написал Камышин.

Напомним

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков.