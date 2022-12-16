Через обстріли не скасують жодного потягу дальнього сполучення – голова УЗ

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"Знову обстріли, знову відключення електропостачання, знову переходимо на план "Б". Жодного поїзду дальнього слідування не відміняємо. Так, будуть затримки, але всіх довеземо", – написав Камишін.

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Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць.