Через обстріли не скасують жодного потягу дальнього сполучення – голова УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через російські обстріли жоден потяг дальнього сполучення не буде скасовано. Про це в телеграмі повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, передає УНН.
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"Знову обстріли, знову відключення електропостачання, знову переходимо на план "Б". Жодного поїзду дальнього слідування не відміняємо. Так, будуть затримки, але всіх довеземо", – написав Камишін.
Нагадаємо
Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць.