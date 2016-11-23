Из-за обстрелов боевиков пункт пропуска "Марьинка" временно закрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Через обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований пункт пропуска "Марьинка" временно закрыли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении контрольного поста в 8:00 утра. С целью сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропускные операции временно приостановлено ", - сообщили в ГПСУ.
Также отмечается, что другие контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме.