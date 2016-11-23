Через обстріли бойовиків пункт пропуску "Мар’їнка" тимчасово закрили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через обстріли з боку незаконних збройних формувань пункт пропуску “Мар’їнка” тимчасово закрили. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку контрольного поста о 8 годині ранку. З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропускні операції тимчасово призупинено”, — повідомили у ДПСУ.
Також зазначається, що інші контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі.