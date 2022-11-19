Из-за обстрела Запорожья без отопления остались 17 тысяч человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В результате российского удара по Запорожью без отопления остались 123 многоэтажки, в которых проживает более 17 тысяч абонентов. Об этом в своем Телеграмме сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
Цитата
"Последствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - написал Старух.
Детали
В настоящее время аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже ушло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения – 23:00.
Дополнение
По предварительной информации, во время ночного обстрела Запорожья погиб один мирный человек.