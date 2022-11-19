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Из-за обстрела Запорожья без отопления остались 17 тысяч человек - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В результате российского удара по Запорожью без отопления остались 123 многоэтажки, в которых проживает более 17 тысяч абонентов. Об этом в своем Телеграмме сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

"Последствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - написал Старух.

Детали

В настоящее время аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже ушло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения – 23:00.

Дополнение

По предварительной информации, во время ночного обстрела Запорожья погиб один мирный человек.

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