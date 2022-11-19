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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Через обстріл Запоріжжя без опалення залишилися 17 тисяч людей – ОВА

Через обстріл Запоріжжя без опалення залишилися 17 тисяч людей – ОВА

Київ • УНН

 • 353876 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Внаслідок російського удару по Запоріжжю без опалення залишилися 123 багатоповерхівки, в яких мешкає понад 17 тисяч абонентів. Про це у своєму Телеграм повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів", - написав Старух.

Деталі

Наразі аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00.

Доповнення

За попередньою інформацією, під час нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна мирна людина.

Українські Національні Новини

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