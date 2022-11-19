Через обстріл Запоріжжя без опалення залишилися 17 тисяч людей – ОВА

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"Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів", - написав Старух.

Деталі

Наразі аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00.

Доповнення

За попередньою інформацією, під час нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна мирна людина.