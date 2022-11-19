Нічний обстріл Запоріжжя: за попередньою інформацією, є загиблий

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"За попередньою інформацією, російські тварюки, які вчора обстріляли наше Запоріжжя, забрали життя однієї мирної людини. Щирі співчуття рідним та близьким. рашисти горітимуть в пеклі та обовʼязково відповідатимуть за усю біду, яку вони принесли на нашу землю", - написав Куртєв у Telegram.

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Також у результаті вчорашнього ворожого обстрілу в одному з районів міста без опалення залишилося більше ста двадцяти житлових будинків, додав секретар міської ради.

"Фахівцям тепломереж вже надано доступ до того, щоб провести діагностику. Після цього вони зможуть розпочати ремонтні роботи. Заплановано, що сьогодні, до кінця дня, опалення в будинках буде поновлено", - резюмував Куртєв.

Раніше

Через нічний обстріл Запоріжжя половина одного з районів міста залишилася без тепла.