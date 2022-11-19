Ночной обстрел Запорожья: по предварительной информации, есть погибший

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"По предварительной информации, российские твари, которые вчера обстреляли наше Запорожье, унесли жизни одного мирного человека. Искренние соболезнования родным и близким. рашисты будут гореть в аду и обязательно будут отвечать за всю беду, которую они принесли на нашу землю", - написал Куртев в Telegram.

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Также в результате вчерашних вражеских обстрелов в одном из районов города без отопления осталось более ста двадцати жилых домов, добавил секретарь городского совета.

"Специалистам теплосетей уже предоставлен доступ к тому, чтобы провести диагностику. После этого они смогут начать ремонтные работы. Запланировано, что сегодня, до конца дня, отопление в домах будет восстановлено", - резюмировал Куртев.

Ранее

Из-за ночного обстрела Запорожья половина одного из районов города осталась без тепла.