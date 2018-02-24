Из-за обстрела боевиков часть поселка Луганское осталась без света

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59932 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72316 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75182 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106303 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100089 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104380 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111378 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122755 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Из-за обстрела боевиков часть поселка Луганское осталась без света

Из-за обстрела боевиков часть поселка Луганское осталась без света

Киев  •  УНН

 • 10951 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В прифронтовом поселке Луганское Донецкой часть жителей осталась без света из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

В сообщении указано, что снаряды боевиков повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.

Осколки снарядов повредили по меньшей мере три жилых дома. Никто из местных не пострадал.

“На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверено личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины. Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, минувшей ночью в Донецкой области на окраине поселка Луганское разорвались несколько снарядов в результате обстрела со стороны боевиков.

Украинские Национальные Новости

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