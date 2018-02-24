Из-за обстрела боевиков часть поселка Луганское осталась без света

В сообщении указано, что снаряды боевиков повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.

Осколки снарядов повредили по меньшей мере три жилых дома. Никто из местных не пострадал.

“На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверено личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины. Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, минувшей ночью в Донецкой области на окраине поселка Луганское разорвались несколько снарядов в результате обстрела со стороны боевиков.