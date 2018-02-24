Через обстріл бойовиків частина селища Луганське залишилася без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У прифронтовому селищі Луганське на Донеччині частина мешканців залишилася без світла через обстріли бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
У повідомленні вказано, що снаряди бойовиків пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор.
Осколки снарядів пошкодили щонайменше три житлових будинки. Ніхто з місцевих не постраждав.
“На місці обстрілу працювали ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону ДСНС України. Представники військово-цивільного співробітництва надають місцевим жителям допомогу з ремонту дахів та вибитих вікон, а також доставляють їм продукти харчування і медикаменти”, — повідомили у штабі.
Як повідомляв УНН, минулої ночі у Донецькій області на околиці селища Луганське розірвалися кілька снарядів внаслідок обстрілу з боку бойовиків.