Через "обстановки на границе" в Беларуси на дежурство заступил дополнительный ракетный дивизион
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Беларуси на боевое дежурство заступил дополнительный ракетный дивизион. Состав дежурных сил ПВО усилен в качестве ответа якобы “на обстановку вокруг воздушных границ республики”, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, пишет УНН со ссылкой на БелТА.
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По его словам, Беларусь фиксирует “значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной авиации у своих границ”.
“Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси”, — сообщил он. По его словам, наблюдается “значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ”. “Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов”, — сказал Игорь Голуб.
Дополнение
20 октября стало известно, что Беларусь продлит сроки размещения российских военных объектов — узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции военно-морского флота в городе Вилейка.