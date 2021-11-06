Через "обстановку на кордоні" у Білорусі на чергування заступив додатковий ракетний дивізіон

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За його словами, Білорусь фіксує “значне збільшення інтенсивності польотів бойової та розвідувальної авіації біля своїх кордонів”.

“Ми посилили склад чергових сил з ППО наших зенітних ракетних з’єднань і військових частин. Це адекватна відповідь на ту обстановку, яка складається навколо повітряних кордонів Білорусі”, — повідомив він. За його словами, спостерігається “значне збільшення інтенсивності польотів як бойової, так і розвідувальної авіації біля наших кордонів”. “Тільки за минулий тиждень зафіксовано понад 60 таких польотів”, — сказав Ігор Голуб.

Доповнення

20 жовтня стало відомо, що Білорусь продовжить терміни розміщення російських військових об’єктів — вузла системи попередження про ракетний напад у місті Барановичі і радіостанції військово-морського флоту у місті Вілейка.