Через "обстановку на кордоні" у Білорусі на чергування заступив додатковий ракетний дивізіон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Білорусі на бойове чергування заступив додатковий ракетний дивізіон. Склад чергових сил ППО посилено як відповідь нібито “на обстановку навколо повітряних кордонів республіки”, повідомив командувач ВПС і військами ППО Ігор Голуб, пише УНН з посиланням на БелТА.
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За його словами, Білорусь фіксує “значне збільшення інтенсивності польотів бойової та розвідувальної авіації біля своїх кордонів”.
“Ми посилили склад чергових сил з ППО наших зенітних ракетних з’єднань і військових частин. Це адекватна відповідь на ту обстановку, яка складається навколо повітряних кордонів Білорусі”, — повідомив він. За його словами, спостерігається “значне збільшення інтенсивності польотів як бойової, так і розвідувальної авіації біля наших кордонів”. “Тільки за минулий тиждень зафіксовано понад 60 таких польотів”, — сказав Ігор Голуб.
Доповнення
20 жовтня стало відомо, що Білорусь продовжить терміни розміщення російських військових об’єктів — вузла системи попередження про ракетний напад у місті Барановичі і радіостанції військово-морського флоту у місті Вілейка.