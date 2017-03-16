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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118654 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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11 марта, 14:39 • 129729 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124663 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106481 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107521 просмотра

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Из-за обрыва электролинии в Кропивницком остановились все троллейбусы

Из-за обрыва электролинии в Кропивницком остановились все троллейбусы

Киев  •  УНН

 • 13816 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня из-за обрыва электролинии на один час остановились 22 троллейбуса, которые курсируют в Кропивницком, передает корреспондент УНН.

По словам очевидцев, зацепил и порвал в двух местах троллейбусную линию негабарит, который проезжал возле "Крытого рынка".
В результате на остановках образовалось большое скопление людей, которые пытались добраться на работу и учебные заведения маршрутками.

Как рассказали корреспонденту УНН в КП "Электротранс", сейчас линию отремонтировали, транспорт поехал. Но на предприятии не исключают, что такая ситуация может повториться.

"Когда было ГАИ раньше, практически каждый гаишник, который видел негабарит, останавливал машину и спрашивал водителя, у него письмо-сопровождение, поскольку они должны согласовывать проезд с нашими линиями. Сейчас никто этого не делает, мы неоднократно обращались в нашу полицию новую с письмами, обращались в исполком, никакой реакции нет. Едет машина, куда она едет, что она везет, рвет линию - всем безразлично, а страдаем мы и страдают люди ", - рассказали в КП.

Напомним, 6 января на центральной улице Ровно - Соборной - оборвалась контактная сеть троллейбусов . Патрульные перекрыли участок дороги от Покровского собора до центрального универмага.

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