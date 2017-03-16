Из-за обрыва электролинии в Кропивницком остановились все троллейбусы

По словам очевидцев, зацепил и порвал в двух местах троллейбусную линию негабарит, который проезжал возле "Крытого рынка".

В результате на остановках образовалось большое скопление людей, которые пытались добраться на работу и учебные заведения маршрутками.

Как рассказали корреспонденту УНН в КП "Электротранс", сейчас линию отремонтировали, транспорт поехал. Но на предприятии не исключают, что такая ситуация может повториться.

"Когда было ГАИ раньше, практически каждый гаишник, который видел негабарит, останавливал машину и спрашивал водителя, у него письмо-сопровождение, поскольку они должны согласовывать проезд с нашими линиями. Сейчас никто этого не делает, мы неоднократно обращались в нашу полицию новую с письмами, обращались в исполком, никакой реакции нет. Едет машина, куда она едет, что она везет, рвет линию - всем безразлично, а страдаем мы и страдают люди ", - рассказали в КП.

Напомним, 6 января на центральной улице Ровно - Соборной - оборвалась контактная сеть троллейбусов . Патрульные перекрыли участок дороги от Покровского собора до центрального универмага.