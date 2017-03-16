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Через обрив електролінії у Кропивницькому зупинилися всі тролейбуси

Через обрив електролінії у Кропивницькому зупинилися всі тролейбуси

Київ • УНН

 • 13818 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні через обрив електролінії на годину зупинились 22 тролейбуси, які курсують у Кропивницькому, передає кореспондент УНН.

За словами очевидців, зачепив і порвав в двох місцях тролейбусну лінію негабарит, який проїжджав поблизу “Критого ринку”.
У результаті на зупинках утворилося велике скупчення людей, які намагалися дістатися роботи і навчальних закладів маршрутками.

Як розповіли кореспонденту УНН у КП “Електротранс”, наразі лінію відремонтували, транспорт поїхав. Але на підприємстві не виключають, що така ситуація може повторитись.

“Коли було ДАІ раніше, практично кожен даїшник, який бачив негабарит, зупиняв автівку і запитував водія, чи є у нього лист-супроводження, оскільки вони повинні погоджувати проїзд з нашими лініями. Зараз ніхто цього не робить, ми неодноразово зверталися в нашу поліцію нову листами, звертались до виконкому, ніякої реакції немає. Їде машина, куди вона їде, що вона везе, рве лінію — всім байдуже, а страждаємо ми і страждають люди”, — розповіли в КП.

Нагадаємо, 6 січня на центральній вулиці Рівного — Соборній — обірвалася контактна мережа тролейбусів. Патрульні перекрили відрізок дороги від Покровського собору до центрального універмагу.

Українські Національні Новини

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