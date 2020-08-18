Через ночную слива в российском Благовещенске ввели режим ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Власти российского Благовещенска ввели режим ЧС после сильного ливня, продолжавшегося в городе всю ночь, передает УНН со ссылкой на сайт администрации города.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям также было принято решение об открытии пунктов временного размещения для эвакуированного населения.
“Сильный ливень в областном центре шел всю ночь. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий „опасное явление“”, — сообщили в администрации города.
Из-за ливня в городе и ближайших поселках повалены деревья, размыты дороги, частично не работают светофоры. Около 55 домов остались без электричества, затоплены детские сады и школы.
Ливень обрушился на столицу Амурской области ночью 18 августа. По данным местного СМИ “Амур.инфо”, дождь начался 17 августа, за все время выпало около 81 мм осадков. Асташинские озера и река Бурхановка вышли из берегов.