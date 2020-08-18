Через нічну зливу у російському Благовіщенську ввели режим НС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Влада російського Благовіщенська ввели режим НС після сильної зливи, що тривав в місті всю ніч, передає УНН з посиланням на сайт адміністрації міста.
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій також було прийнято рішення про відкриття пунктів тимчасового розміщення для евакуйованого населення.
“Сильна злива в обласному центрі йшла всю ніч. За попередніми оцінками, рівень опадів за добу потрапляє під критерій „небезпечне явище“”, — повідомили в адміністрації міста.
Через зливу в місті і найближчих селищах повалені дерева, розмиті дороги, частково не працюють світлофори. Близько 55 будинків залишилися без електрики, затоплені дитячі садки і школи.
Злива обрушилася на столицю Амурської області вночі 18 серпня. За даними місцевого ЗМІ “Амур.інфо”, дощ почався 17 серпня, за весь час випало близько 81 мм опадів. Асташінські озера і річка Бурханівка вийшли з берегів.