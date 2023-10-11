Из-за ночных обстрелов Никопольщины ранения получила 78-летняя женщина
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. В течение ночи российские захватчики обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине. Из тяжелой артиллерии били по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам. В результате — пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь и госпитализировали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Из-за обстрелов в Никополе 2 админздания повреждены, также - коммунальное предприятие и общежитие. Повреждены и 5 многоквартирных домов.
Другие территории обследуют специалисты. Выясняют, какой еще вред причинил агрессор.
В остальных районах Днепропетровщины ночь прошла без вражеских атак.
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