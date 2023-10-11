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Через нічні обстріли Нікопольщини поранень зазнала 78-річна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Протягом ночі російські загарбники обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам. Як наслідок — Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу та госпіталізували. Про це повідомив голова Дніпропетрвоської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Через обстріли у Нікополі понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджені й 5 багатоквартирних будинків.

Інші території обстежують фахівці. З'ясовують, якої ще шкоди заподіяв агресор.

В решті районів Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак.

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