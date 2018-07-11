Из-за недостатка лекарств боевики на Донбассе проводят принудительные заборы крови - разведка

"С целью исправления ситуации российская оккупационная администрация направила руководителям местных предприятий (организаций) распоряжение о принудительном комплектовании "донорских кадров", а также дат выездных заборов крови", - сообщил пресс-секретарь.



Однако, по его словам, "авральные" меры российского командования по доукомплектованию личным составом соединений и частей оккупационных войск привели к систематическому пренебрежению углубленным медицинским обследованием новобранцев, следствием чего стало распространение инфекционных заболеваний, в частности туберкулез.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированный Донбасс 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом почти 111 тонн.



