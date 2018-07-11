Из-за недостатка лекарств боевики на Донбассе проводят принудительные заборы крови - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В полевых госпиталях российских оккупационных войск и медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии соприкосновения, отмечается дефицит отдельных групп лекарственных препаратов, в том числе противошоковых, сильнодействующих обезболивающих и компонентов крови. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк ссылаясь на данные Главного управления разведки, передает УНН.
"С целью исправления ситуации российская оккупационная администрация направила руководителям местных предприятий (организаций) распоряжение о принудительном комплектовании "донорских кадров", а также дат выездных заборов крови", - сообщил пресс-секретарь.
Однако, по его словам, "авральные" меры российского командования по доукомплектованию личным составом соединений и частей оккупационных войск привели к систематическому пренебрежению углубленным медицинским обследованием новобранцев, следствием чего стало распространение инфекционных заболеваний, в частности туберкулез.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированный Донбасс 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом почти 111 тонн.