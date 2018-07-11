Через нестачу ліків бойовики на Донбасі проводять примусові забори крові – розвідка

КИЇВ. 11 липня. УНН. У польових шпиталях російських окупаційних військ і медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що розташовані поблизу лінії зіткнення, відмічається дефіцит окремих груп лікарських препаратів, у тому числі протишокових, сильнодійних знеболювальних та компонентів крові. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк посилаючись на дані Головного управління розвідки, передає УНН.