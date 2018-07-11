Через нестачу ліків бойовики на Донбасі проводять примусові забори крові – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У польових шпиталях російських окупаційних військ і медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що розташовані поблизу лінії зіткнення, відмічається дефіцит окремих груп лікарських препаратів, у тому числі протишокових, сильнодійних знеболювальних та компонентів крові. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк посилаючись на дані Головного управління розвідки, передає УНН.
"З метою виправлення ситуації російська окупаційна адміністрація направила керівникам місцевих підприємств (організацій) розпорядження щодо примусового комплектування "донорських кадрів", а також дат виїзних заборів крові", - повідомив речник.
Водночас, за його словами, "авральні" заходи російського командування щодо доукомплектування особовим складом з’єднань і частин окупаційних військ призвели до систематичного нехтування поглибленим медичним обстеженням новобранців, наслідком чого стало поширення інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окупований Донбас 11 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем майже 111 тонн.