Через несколько дней будем иметь одну очередь, или вообще не будем иметь отключений - эксперт

Уже в ближайшие дни может быть полностью восстановлено электроснабжение, благодаря быстрым темпам восстановления высоковольтных сетей. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

«Я ожидаю, что уже завтра или послезавтра такой результат восстановления электроэнергии будет достигнут. Исходя из той динамики восстановления высоковольтных сетей, которые я наблюдаю. Через несколько дней будем иметь одну очередь, или вообще не будем иметь отключений», - сказал Харченко.

Напомним,

НЭК «Укрэнерго» сообщила об изменениях в графике отключений электроэнергии 3 сентября - графиков отключений будет больше.