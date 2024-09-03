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Графіки відключень на сьогодні посилено - Укренерго

Графіки відключень на сьогодні посилено - Укренерго

Київ • УНН

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НЕК "Укренерго" повідомила про зміни в графіку відключень електроенергії з 3 вересня. Нові часові проміжки та кількість черг відключень встановлено для різних періодів доби.

НЕК "Укренерго" повідомила про зміни в графіку відключень електроенергії 3 вересня - графіків відключень буде більше з 9 години до 12 години, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 3 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження змінені. Відключення будуть застосовуватись за таким графіком: 6:00 – 12:00 – дві черги відключень, 12:00 – 16:00 – одна черга відключень, 16:00 – 24:00 – дві черги відключень", - повідомили у НЕК "Укренерго" у Telegram.

Доповнення

Раніше передбачалося, що з 6:00 до 9:00 буде дві черги відключень, з 9:00 до 16:00 – одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка

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