Графики отключений на сегодня ужесточены - Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" сообщила об изменениях в графике отключений электроэнергии 3 сентября - графиков отключений будет больше с 9 часов до 12 часов, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 3 сентября, время применения и объем мер ограничения изменены. Отключения будут применяться по следующему графику: 6:00 - 12:00 - две очереди отключений, 12:00 - 16:00 - одна очередь отключений, 16:00 - 24:00 - две очереди отключений", - сообщили в НЭК „Укрэнерго" в Telegram.

Дополнение

Ранее предполагалось, что с 6:00 до 9:00 будет две очереди отключений, с 9:00 до 16:00 - одна очередь отключений, а с 16:00 до 24:00 - две очереди отключений.