За кілька днів матимемо одну чергу, або взагалі не матимемо відключень - експерт
Київ • УНН
Директор Центру досліджень енергетики прогнозує повне відновлення електропостачання в Україні протягом кількох днів. Це стане можливим завдяки швидким темпам відновлення високовольтних мереж.
Уже найближчими днями може бути повністю відновлено електропостачання, завдяки швидким темпам відновлення високовольтних мереж. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.
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"Я очікую, що вже завтра чи післязавтра такий результат відновлення електроенергії буде досягнуто. Виходячи з тієї динаміки відновлення високовольтних мереж, які я спостерігаю. За кілька днів матимемо одну чергу, або взагалі не матимемо відключень", - сказав Харченко.
Нагадаємо
НЕК "Укренерго" повідомила про зміни в графіку відключень електроенергії 3 вересня - графіків відключень буде більше.