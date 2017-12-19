Из-за непогоды грузовикам ограничили движение в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня с 20.00 на автомобильной дороге государственного значения Р-06 Благовещенское-Николаев в пределах Кировоградской области введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба САД в области.
В пресс-службе отметили, что данное ограничение обусловлено значительным скоплением транспорта на подъездах к городу Киеву из-за ухудшения погодных условий.
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Соответствующее решение принято на межведомственном совещании с участием Укравтодора, ГСЧС, Национальной полиции и Госспецтрансслужбы по устойчивому сообщению в периоды непогоды.
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О снятии ограничений Служба автомобильных дорог в Кировоградской области сообщит дополнительно.