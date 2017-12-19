Из-за непогоды грузовикам ограничили движение в Кировоградской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74223 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88840 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91476 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110094 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101257 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104943 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111921 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122919 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134480 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 110091 просмотра
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10 марта, 09:54 • 120058 просмотра
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7 марта, 15:14 • 187346 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 08:52 • 220632 просмотра
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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 62702 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101646 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 197036 просмотра
Актуальное
Из-за непогоды грузовикам ограничили движение в Кировоградской области

Из-за непогоды грузовикам ограничили движение в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 10344 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня с 20.00 на автомобильной дороге государственного значения Р-06 Благовещенское-Николаев в пределах Кировоградской области введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта.  Об этом сообщила пресс-служба САД в области.

В пресс-службе отметили, что данное ограничение обусловлено значительным скоплением транспорта на подъездах к городу Киеву из-за ухудшения погодных условий.

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Соответствующее решение принято на межведомственном совещании с участием Укравтодора, ГСЧС, Национальной полиции и Госспецтрансслужбы по устойчивому сообщению в периоды непогоды.

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О снятии ограничений Служба автомобильных дорог в Кировоградской области сообщит дополнительно.

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