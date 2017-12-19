Через негоду вантажівкам обмежили рух на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні із 20.00 на автомобільній дорозі державного значення Р-06 Благовіщенське-Миколаїв у межах Кіровоградської області введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту. Про це повідомила прес-служба САД в області.
У прес-службі відзнасили, що дане обмеження зумовлене значним скупченням транспорту на під’їздах до міста Києва через погіршення погодних умов.
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Відповідне рішення прийняте на міжвідомчій нараді за участі Укравтодору, ДСНС, Національної поліції та Держспецтрансслужби з питань сталого сполучення в періоди негоди.
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Про зняття обмежень Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області повідомить додатково.