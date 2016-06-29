Из-за непогоды в Украине обесточено 99 населенных пунктов

По данным ведомства, в ночь с 28 на 29 июня в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 99 населенных пунктов в семи областях Украины, а именно Винницкая - 30 н.п., Полтавская - 26 н.п., Житомирская - 21 н.п., Киевская - 12 н.п., Донецкая - 5 н.п .., Днепропетровская - 4 н.п., Кировоградская - 1 н.п ..

"К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.