Из-за непогоды в Украине обесточено 99 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за непогоды в семи областях Украины произошло обесточивание 99 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГсЧС Украины.
По данным ведомства, в ночь с 28 на 29 июня в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 99 населенных пунктов в семи областях Украины, а именно Винницкая - 30 н.п., Полтавская - 26 н.п., Житомирская - 21 н.п., Киевская - 12 н.п., Донецкая - 5 н.п .., Днепропетровская - 4 н.п., Кировоградская - 1 н.п ..
"К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.