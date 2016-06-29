Через негоду в Україні знеструмлено 99 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Через негоду в семи областях України сталося знеструмлення 99 населених пунктів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За даними відомства, в ніч з 28 на 29 червня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 99 населених пунктів в семи областях України, а саме: Вінницька — 30 н.п.,Полтавська — 26 н.п., Житомирська — 21 н.п., Київська — 12 н.п., Донецька — 5 н.п.., Дніпропетровська — 4 н.п., Кіровоградська — 1 н.п..
“До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго”, — йдеться в повідомленні.