Из-за непогоды в Украине обесточены более 70 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 71 населенный пункт в 2 областях. Об этом информируют в ДСНС.
Детали
По состоянию на 7 ч. 18 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 71 населенный пункт в 2 областях (Львовская - 65 и Черниговская - 6).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним
В Украины 18 сентября объявили И уровень опасности, желтый.