Через негоду в Україні знеструмлено понад 70 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 71 населений пункт у 2 областях. Про це УНН інформують у ДСНС.
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Станом на 7 год. 18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 71 населений пункт у 2 областях (Львівська – 65 та Чернігівська – 6).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо
В Україні 18 вересня оголосили І рівень небезпечності, жовтий.