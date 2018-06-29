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Из-за непогоды в Украине обесточены более 200 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В связи с осложнением погодных условий 28-29 июня были обесточены 204 населенных пункта в 7 областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на справку ГСЧС.

"28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская – 58 н.п., Луганская – 51 н.п., Черновицкая – 45 н.п., Тернопольская – 20 н.п., Днепропетровская – 17 н.п., Кировоградская – 11 н.п., Запорожская – 2 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Так, в 5 районах Ивано-Франковской области: Калушском, Городенковском, Тлумачском, Снятынсом и Долинском – в связи с интенсивными осадками в виде дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды составлял 5-10 см), а также 9 объектов социально-производительной сферы.

"По состоянию на 7:00 29 июня вода сошла, подтоплений жилых домов нет. Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлечено 11 ед. тех. и 65 чел. л/с. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", – отметили спасатели.

К ликвидации последствий непогоды в г. Рубежное Луганской области, где из-за интенсивных осадков и порывов ветра были повреждены кровли 11 домов и повалены более 100 деревьев, привлекли 14 единиц техники и 60 человек, из них от ГСЧС 6 единиц техники и 32 человека личного состава.

Напомним, в Луганской области из-за непогоды без электроснабжения остались 4500 абонентов.

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