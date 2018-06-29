Через негоду в Україні знеструмлено понад 200 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У зв'язку з ускладненням погодних умов 28-29 червня було знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку ДСНС.
"28-29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях, а саме: Полтавська – 58 н.п., Луганська – 51 н.п., Чернівецька – 45 н.п., Тернопільська – 20 н.п., Дніпропетровська – 17 н.п., Кіровоградська – 11 н.п., Запорізька – 2 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", – йдеться в повідомленні.
Так, у 5 районах Івано-Франківської області: Калуському, Городенківському, Тлумацькому, Снятівському та Долинському – у зв'язку з інтенсивними опадами у вигляді дощу було підтоплено 79 приватних житлових будинків (рівень води складав 5-10 см), а також 9 об'єктів соціально-виробночої сфери.
"Станом на 7 годину 29 червня вода зійшла, підтоплень житлових будинків немає. Для проведення робіт по відкачуванню води від ДСНС залучено 11 од. тех. та 65 чол. о/с. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди", – зазначили рятувальники.
До ліквідації наслідків негоди у м. Рубіжне Луганської області, де через інтенсивні опади та пориви вітру було пошкоджено покрівлі 11 будинків та повалено понад 100 дерев, залучили 14 одиниць техніки та 60 людей, з них від ДСНС 6 одиниці техніки та 32 людини особового складу.
Нагадаємо, у Луганській області через негоду без електропостачання залишилися 4500 абонентів.