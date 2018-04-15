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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 9250 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 43246 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 86956 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107432 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115290 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128680 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147811 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 190081 просмотра

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Из-за непогоды в США погибли три человека

Из-за непогоды в США погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 10460 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По меньшей мере три человека погибли в США в результате снегопада, бурь, дождя и града. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Отмечается, что в штате Луизиана из-за сильного ветра дерево упало на летний дом, в котором спал ребенок. Девочка погибла.

В Висконсине погибла женщина, потеряв контроль над машиной и столкнувшись с внедорожником, который ехал по встречной полосе.

Кроме того, в штате Небраска в результате ДТП погиб водитель снегоуборочной машины.

Как сообщал УНН, в Индии ветер повредил Тадж Махал.

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