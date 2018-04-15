Через негоду у США загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Щонайменше троє людей загинули у США внаслідок снігопаду, бур, дощу та граду. Про це повідомляє AP, передає УНН.
Зазначається, що у штаті Луїзіана через сильний вітер дерево впало на літній будинок, у якому спала дитина. Дівчинка загинула.
У Вісконсіні загинула жінка, втративши контроль над автівкою і зіткнувшись з позашляховиком, який їхав на зустрічній смузі.
Крім того, у штаті Небраска в результаті ДТП загинув водій снігоприбиральної машини.
Як повідомляв УНН, в Індії вітер пошкодив Тадж Махал.