Из-за непогоды в Киеве спасатели совершили более 20 выездов

"По состоянию на 17 часов - это более 20 вызовов", - ответила Водолага на вопрос, сколько выездов совершили спасательные службы в связи с непогодой.



Она добавила, что официальной информации о пострадавших или погибших нет, высвобождать из-под поваленных деревьев никого не приходилось.



"Мы выезжаем на те случаи, когда необходима помощь, есть угроза жизни или здоровью людей или последствия непогоды мешают/препятствуют движению транспорта", - отметила Водолага.



По ее словам, если просто упало дерево, например, на пешеходную дорожку, никто не пострадал, и это не мешает движению транспорта, то такие вызовы перенаправляются на коммунальные службы.



Напомним, ветер сорвал крышу с дома в центре Киева.



Как сообщал УНН, во Львовской области ветер сорвал крышу со школы.



