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Из-за непогоды в Киеве спасатели совершили более 20 выездов

Из-за непогоды в Киеве спасатели совершили более 20 выездов

Киев  •  УНН

 • 14831 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за последствий непогоды в Киеве спасательные службы совершили более 20 выездов для оказания помощи населению. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в комментарии журналисту УНН.

"По состоянию на 17 часов - это более 20 вызовов", - ответила Водолага на вопрос, сколько выездов совершили спасательные службы в связи с непогодой.

Она добавила, что официальной информации о пострадавших или погибших нет, высвобождать из-под поваленных деревьев никого не приходилось.

"Мы выезжаем на те случаи, когда необходима помощь, есть угроза жизни или здоровью людей или последствия непогоды мешают/препятствуют движению транспорта", - отметила Водолага.

По ее словам, если просто упало дерево, например, на пешеходную дорожку, никто не пострадал, и это не мешает движению транспорта, то такие вызовы перенаправляются на коммунальные службы.

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