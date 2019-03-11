Через негоду у Києві рятувальники здійснили понад 20 виїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через наслідки негоди у Києві рятувальні служби здійснили понад 20 виїздів для надання допомоги населенню. Про це повідомила речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага в коментарі журналісту УНН.
"Станом на 17 годину – це понад 20 викликів", - відповіла Водолага на питання, скільки виїздів здійснили рятувальні служби у зв’язку з негодою.
Вона додала, що офіційної інформації щодо постраждалих чи загиблих немає, вивільняти з-під повалених дерев нікого не доводилося.
"Ми виїжджаємо на ті випадки, коли необхідна допомога, є загроза життю чи здоров’ю людей або наслідки негоди заважають/перешкоджають руху транспорту", - зазначила Водолага.
За її словами, якщо просто впало дерево, наприклад, на пішохідну доріжку, ніхто не постраждав, і це не заважає руху транспорту, то такі виклики перенаправляються на комунальні служби.
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