Через негоду у Києві рятувальники здійснили понад 20 виїздів

"Станом на 17 годину – це понад 20 викликів", - відповіла Водолага на питання, скільки виїздів здійснили рятувальні служби у зв’язку з негодою.



Вона додала, що офіційної інформації щодо постраждалих чи загиблих немає, вивільняти з-під повалених дерев нікого не доводилося.



"Ми виїжджаємо на ті випадки, коли необхідна допомога, є загроза життю чи здоров’ю людей або наслідки негоди заважають/перешкоджають руху транспорту", - зазначила Водолага.



За її словами, якщо просто впало дерево, наприклад, на пішохідну доріжку, ніхто не постраждав, і це не заважає руху транспорту, то такі виклики перенаправляються на комунальні служби.



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