Из-за непогоды движение транспорта в Тернопольской области временно ограничено

В связи с ухудшением погодных условий на территории Тернопольской области временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в направлении Черткова. Близ села Выгнанка, на трассе международного значения Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, образовался затор. На место происшествия выехали спасатели, работники полиции и дорожной службы.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Работники полиции на стационарных постах в собрании, Чертково и Подволочиске обустроили пункты обогрева.

Напомним, как сообщал УНН, пока ограничения движения действуют в Винницкой, Закарпатской и Хмельницкой областях.