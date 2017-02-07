Через негоду рух транспорту на Тернопільщині тимчасово обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області тимчасово обмежено рух великогабаритного транспорту в напрямку Чорткова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області тимчасово обмежено рух великогабаритного транспорту в напрямку Чорткова. Неподалік села Вигнанка, на трасі міжнародного значення Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, утворився затор. На місце події виїхали рятувальники, працівники поліції та дорожньої служби.
На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Працівники поліції на стаціонарних постах у Зборові, Чорткові та Підволочиську облаштували пункти обігріву.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, наразі обмеження руху діють у Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях.