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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через негоду рух транспорту на Тернопільщині тимчасово обмежено

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області тимчасово обмежено рух великогабаритного транспорту в напрямку Чорткова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Через негоду рух транспорту на Тернопільщині тимчасово обмежено

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області тимчасово обмежено рух великогабаритного транспорту в напрямку Чорткова. Неподалік села Вигнанка, на трасі міжнародного значення Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, утворився затор. На місце події виїхали рятувальники, працівники поліції та дорожньої служби.

На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Працівники поліції на стаціонарних постах у Зборові, Чорткові та Підволочиську облаштували пункти обігріву.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, наразі обмеження руху діють у Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях.

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