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Из-за непогоды на западной Украине были обесточены более 80 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ночь на 10 декабря из-за сложных погодных условий во Львовской и Закарпатской областях без света остались 84 населенных пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

“В течение 9 и в ночь на 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Львовская — 43 н.п. и Закарпатская — 41 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря из-за непогоды на Закарпатье приостановили движение грузовиков на трассе Киев-Чоп.

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