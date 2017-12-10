Из-за непогоды на западной Украине были обесточены более 80 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ночь на 10 декабря из-за сложных погодных условий во Львовской и Закарпатской областях без света остались 84 населенных пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
“В течение 9 и в ночь на 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Львовская — 43 н.п. и Закарпатская — 41 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.
Напомним, 9 декабря из-за непогоды на Закарпатье приостановили движение грузовиков на трассе Киев-Чоп.