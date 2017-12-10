Из-за непогоды на западной Украине были обесточены более 80 населенных пунктов

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ночь на 10 декабря из-за сложных погодных условий во Львовской и Закарпатской областях без света остались 84 населенных пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.